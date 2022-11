I contatori modificati sono una piaga che negli anni si è letteralmente diffusa su tutto il territorio nazionale, sono sempre di più i furbetti, o chiamandoli con il loro nome, i truffatori, che hanno modificato il proprio contatore per segnare meno consumo del dovuto.

La via più rapida per raggiungere lo scopo prefissato, consiste in una vera e propria mazzetta al dipendente di turno, il quale manomette letteralmente il contatore, portandolo a contare meno KwH rispetto al dovuto. Questo purtroppo accade in buona parte del nostro paese, e la colpa è anche dell’avidità dei dipendenti dei fornitori dell’energia elettrica, mai sazi del guadagno.

Contatori modificati: l’altro metodo

Il secondo metodo molto diffuso consiste nell’utilizzo di un magnete, è stato verificato, infatti, che con la giusta applicazione di un potente componente di questo tipo è possibile alterare il conteggio, riuscendo quindi a mostrare a schermo un valore diametralmente inferiore al normale.

In entrambi i casi anche l’utente che fruisce della modifica è passibile di sanzioni, il processo non sarà solamente civile ma si rischia di sfociare nel penale, per truffa aggravata allo Stato, tali da portare all’arresto per un periodo di tempo variabile. Siamo consapevoli che la spesa per la fornitura dell’energia elettrica è per tutti molto elevata, a tratti insostenibile, ma non riteniamo corretto che alcuni furbetti mangino sulle spalle di tutti gli altri; ricordiamo infatti che ognuno di noi, alla voce spese di servizio o gestione, paga per chi non copre i costi della propria bolletta.