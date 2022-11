Comet raccoglie all’interno del suo ultimo volantino le migliori offerte in circolazione, mettendole indubbiamente a disposizione di un numero sempre più grande di utenti, pronti a risparmiare al massimo delle proprie possibilità.

Il volantino rientra alla perfezione in quanto di buono avevamo già visto in passato, ciò sta a significare che la disponibilità è garantita in ogni negozio in Italia, e che allo stesso modo gli acquisti possono essere tranquillamente completati anche online sul sito ufficiale, dove si trovano gli sconti più interessanti e la possibilità di ricevere la merce gratuitamente a domicilio.

Scoprite l’esclusiva serie di offerte Amazon, elencate gratis ogni giorno sul nostro canale Telegram ufficiale.

Comet, che offerte sono disponibili oggi

Comet mette alle strette tutti con la presentazione di un volantino veramente unico nel proprio genere, la perfetta occasione per accedere a sconti paurosi, e la possibilità inoltre di poter godere di prodotti di altissimo livello.

La campagna promozionale di Comet parte proprio dalla fascia alta della telefonia mobile, dove si trovano ad esempio i modelli di casa Samsung, quali sono Galaxy S22, acquistabile ad un prezzo di 599 euro, oppure anche i fratelli maggiori, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra 5G, disponibili rispettivamente a 699 e 1199 euro.

Non mancano ovviamente anche tanti altri prodotti decisamente più economici, quali possono essere Galaxy A23, Vivo Y22s, TCL 30Se, Galaxy S20+, Vivo Y35 o similari. I prezzi non cambiano le condizioni di vendita, che corrispondono lo ricordiamo alla garanzia di 24 mesi, che copre i difetti, ed anche alla solita variante no brand per aggiornamenti più rapidi.