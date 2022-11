Bunker antiatomico alle porte di Roma, ecco cosa c'è al suo interno

Cosa ci sarà mai dentro un bunker ritrovato in Italia? A quanto pare il bunker Soratte, alle porte di Roma, sarebbe uno di quelli più importanti in Italia ma anche in Europa. Sono ormai novant’anni che esiste e gli appassionati si recano molto spesso per visitarne l’interno. A quanto pare però gli standard di bunker antiatomico non sono più in suo possesso.

Il bunker antiatomico alle porte di Roma è uno dei più grandi d’Italia ma soprattutto d’Europa, ecco cosa c’è al suo interno adesso

Questo bunker, il quale come abbiamo detto risale agli anni 30, oggi è diventato a tutti gli effetti un museo. Per farlo tornare allo stato originale e quindi con tutti gli standard contro eventuali armi atomiche, servirebbero almeno due anni di lavoro. Si tratta però di una cosa molto difficile da realizzare, almeno secondo quelle che sono le parole del presidente dell’associazione che gestisce il sito:

“In caso di minaccia alla città di Roma oggi il presidente della Repubblica verrebbe portato in un nascondiglio molto più piccolo e moderno, alle porte della Capitale”.

Si tratta di oltre 4 km di tunnel che vanno a dividersi all’interno della montagna dove il bunker è stato realizzato. Il tutto davanti al Comune di Sant’Oreste, dove in quella zona ci sono perlopiù delle scolaresche ma soprattutto visitatori che arrivano lì per osservare il bunker. Al suo interno sono stati ricostruiti fedelmente i dormitori così come l’arredamento che doveva ospitare il governo e anche la War Room da cui poi si poteva coordinare la risposta in caso di un attacco.