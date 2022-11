Amazon Prime gratis per tutti, come per averlo subito con spedizioni in 1 giorno e Prime Video

Avete mai sentito parlare dei servizi più importanti del mondo di Amazon? Certamente sì. Le pubblicità in televisione parlano chiaro con le varie opportunità offerte dal colosso per avere al massimo l’esperienza della celebre piattaforma e-commerce. Stando a quanto riportato molte persone non sono ancora abbonato al servizio Prime, il quale durante un anno costa all’incirca 49,99 €. Non tutti però sanno di poter avere un’opportunità più unica che rara, visto che il colosso sceglie di concedere un periodo di prova gratuito a chiunque.

Esatto, avete capito benissimo: Amazon permetterà a tutti di sottoscrivere per 30 giorni gratuitamente il servizio Amazon Prime. Ciò significa che tutti coloro che lo proveranno potranno avere un assaggio di cosa significa avere una spedizione non solo giorno a casa propria ma anche altri servizi.

Ricordiamo infatti che coloro che detengono il servizio Amazon Prime possono avere a disposizione anche Prime Video. Si tratta di una delle più importanti piattaforme streaming che al suo interno include serie TV e film di vario genere alla massima qualità.