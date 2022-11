WindTRE regala giga senza limiti con la GO Unlimited Star+

Come mai molte persone stanno cambiando gestore durante questi ultimi mesi del 2022? La domanda è lecita ma la risposta sembra essere più che scontata, dal momento che sono numerosissime le richieste di disdetta e di migrazione del proprio numero. La portabilità viene chiesta da un numero impressionante di utenti ogni giorno, i quali a quanto pare non riescono più a trovarsi bene con il proprio gestore di fiducia. Anche coloro che per una vita hanno sostenuto il nome di un’azienda che si occupa di telefonia mobile, hanno deciso ad esempio di trasferirsi presso un’altra esperienza rappresentata da un provider diverso.

Molto spesso quello che attira tantissimo le persone corrisponde al prezzo finale della promozione mobile o magari ai contenuti. Di certo l’importante è fare andare questi due aspetti di pari passo e diversi gestori mobili che operano in Italia lo hanno imparato alla grande. L’obiettivo primario di WindTRE ad esempio, soprattutto diversi anni fa, era quello di offrire una copertura di rete che potesse essere migliore rispetto a quella fornita da altre aziende.

WindTRE: le migliori offerte sono ora disponibili ma la scena è stata rubata dalla GO Unlimited Star+

Nonostante siano tante le offerte di WindTRE, attualmente la scena viene rubata da una promozione che è dedicato solo ed esclusivamente hai già clienti. Coloro che hanno un’offerta in fibra, possono sottoscrivere la nuovissima promo GO Unlimited Star+ che costa solo 7,99 € al mese.

Al suo interno minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS ma soprattutto giga senza limiti per navigare sul web.