Oggi, lunedì 28 novembre 2022 si festeggia la Festa dell’Indipendenza Albanese ed il prossimo 1° dicembre 2022 la giornata della Grande Unione Romena.

Per questa occasione, l’operatore Vodafone Italia regalerà a tutti i propri clienti albanesi o rumeni l’offerta Infinity Plus o 1000 minuti. Scopriamo insieme come funziona la nuova iniziativa.

Vodafone regala Infinity Plus o 1000 minuti

Alcuni clienti albanesi e romeni selezionati riceveranno un SMS o una notifica che li inviterà ad accedere all’app My Vodafone, in modo da scegliere il premio. Con questa nuova promozione gratuita, rivolta dunque ai clienti di rete mobile ricaricabili con codice fiscale albanese e romeno, l’operatore rosso mette quindi a disposizione due regali differenti.

Il cliente infatti, potrà scegliere soltanto uno di questi regali, ottenendo nel dettaglio 1000 minuti di traffico voce verso il proprio paese d’origine (ovvero Albania o Romania) per una settimana oppure 6 mesi gratuiti di Infinity+ Cinema e Serie, che non include la UEFA Champions League. Ecco l’esempio di un SMS dell’operatore: “Buona Festa dell’Indipendenza Albanese da Vodafone. Scegli il regalo che preferisci tra 1000 minuti di chiamate verso l’Albania e 6 mesi di Infinity+. Clicca entro il 29 Novembre su voda.it/dhurate“.

In entrambi i casi, il cliente potrà scegliere il regalo che preferisce entro le ore 17:00 del giorno successivo alla ricezione del messaggio, ovvero entro le 17:00 del 29 Novembre 2022 per i clienti albanesi o entro le 17:00 del 2 Dicembre 2022 per i clienti romeni. Per quanto riguarda i 1000 minuti utilizzabili verso il proprio paese d’origine, la promozione, una volta selezionata, sarà usufruibile dal cliente Vodafone soltanto dopo la ricezione dell’SMS di conferma e, come accennato, sarà valida per un periodo di 7 giorni.