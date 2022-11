Le radiazioni da smartphone sono pericolose per l’essere umano? Tema molto controverso che genera disagio tra le persone e che dovrebbe essere compreso meglio. Sono diversi anni che si discute su una possibile pericolosità delle onde elettromagnetiche sull’uomo. Ciononostante, non si è trovata ancora risposta definitiva a questa domanda.

Bankless Time ha preteso chiarezza sull’argomento e ha quindi stilato una lista dei cellulari che, in base a ciò che dice la scienza, sono maggiormente radioattivi e pericolosi per l’uomo. Andiamo a scoprire di seguito i primi tre dispositivi che presentano maggiore radioattivi.2

Radiazioni da smartphone: questi sono i modelli da evitare

Per determinare la pericolosità delle radiazioni da smartphone esiste un’unità di misura specifica, che prende il nome di SAR. La suddetta calcola le soglie massime consentite oltre le quali nessun dispositivo dovrebbe andare per non danneggiare l’uomo. Il limite in di cui parliamo è di 1,6 W/kg, pari alla velocità con cui il corpo riesce ad assorbirle.

Uno smartphone in particolare che supera questa soglia ed è in cima alla lista degli smartphone più pericolosi. Parliamo del Motorola Edge, con una misurazione SAR di questo dispositivo è di 1,76 W/kg.

Sempre sul podio al secondo posto troviamo un dispositivo meno conosciuto ma anch’esso abbastanza pericoloso: lo ZTE Axon 11 5G, con una misurazione SAR di 1,59 W/kg. Per concludere, abbiamo il OnePlus 6T che ha una misurazione SAR 1,55 w/kg.

Le radiazioni da smartphone possono sì essere potenzialmente pericolose, ma attualmente non ci sono studi che attestano la correlazione tra onde elettromagnetiche da dispositivi e tumori.