Netflix, 3 serie TV super amate dal pubblico - nuovo abbonamento da 5 euro

Ci sono numerosissime soluzioni all’interno di Netflix ma a quanto pare alcuni contenuti stanno rubando totalmente la scena. Stando a quanto riportato infatti gli utenti stanno concentrando le loro serate sul divano guardando show come Mercoledì, 1899 e Elite.

Sono queste infatti le tre serie tv più viste dal pubblico nell’ultimo periodo, il quale avrebbe in alcuni casi atteso tanto per le nuove stagioni. Siete d’accordo con questa disamina o state guardando altro?

Netflix lancia il suo nuovo abbonamento che prevede le pubblicità all’interno: costa di meno e la qualità e di buon livello

Diversi test erano stati condotti già diversi mesi fa negli Stati Uniti, con la soluzione che era diventata effettiva dopo poco tempo. A quanto pare Netflix aveva deciso già da un po’ di tempo di introdurre una nuova tipologia di abbonamento, quella che prevede al suo interno un tempo stabilito per le pubblicità.

Si tratta di una grande occasione per le aziende che vogliono sponsorizzarsi utilizzando la piattaforma di streaming più famosa al mondo, la quale per quanto riguarda questo nuovo tipo di abbonamento farà certamente fortuna. Le persone hanno deciso infatti di sottoscrivere ora che è anche in Italia la nuova metodologia di abbonamento a Netflix. Basta infatti spendere ogni mese 5,49 € per avere a disposizione tutta la programmazione, proprio come nel caso degli utenti che pagano di più. Ovviamente ci sono delle differenze, le quali stanno soprattutto nella qualità che in questo caso è in HD a 720p. Per ogni ora di contenuti poi ci saranno circa quattro o cinque minuti di pubblicità.