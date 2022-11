Attorno al Natale si nasconde un grande mistero: come faccia questo ad “arrivare prima del previsto ogni anno sempre di più”. Perché accade ciò? Sicuramente da piccini ammiravamo la festività semplicemente per i regali, oggi invece per la presenza dei propri familiari riuniti. Detto questo la questione non cambia.

Natale: spiegato il motivo nella psicologia

No, non siete gli unici che vi siete accorti di questa velocità natalizia, perché un sondaggio su 918 adulti nel Regno Unito ha rilevato che il 77% degli intervistati concorda sul fatto che il Natale sembra arrivare più rapidamente ogni anno. Uno dei motivi è da ricercare nel nostro “sentire” il tempo accelerare con l’avanzare dell’età (mentre in altri universi potrebbe persino scorrere al contrario).

Per un bambino di sette anni, i 12 mesi tra una festa e l’altra sono una parte enorme della loro vita. Per un 45enne, invece, quegli stessi mesi sono una piccola parte della sua esperienza di vita. Questa differenza di rapporto comprime il tempo relativo tra i “Natali” di ogni anno e anche la nostra esperienza del tempo cambia, soprattutto perché ci affidiamo alla memoria per stimarne la durata.

Quando giudichiamo quanto tempo sia durato qualcosa, basiamo la nostra stima su quanti ricordi abbiamo fatto durante il periodo di interesse. I periodi in cui vengono creati meno nuovi ricordi, sono interpretati dal nostro cervello come brevi (ecco per quale motivo si devono sempre fare nuove esperienze, soprattutto per stimolare la nostra materia grigia).

Un altro fattore, come abbiamo detto all’inizio, è la quantità di energia che mettiamo per “aspettare” il Natale. Per molti bambini, questo è l’evento più atteso dell’anno. Tutto questo entusiasmo fa sì che i pargoli prestino molta attenzione allo scorrere del tempo in vista del Natale; e sappiamo benissimo che aspettare qualcosa fa scorrere il tempo molto più lentamente.

Per la maggior parte degli adulti, invece, il 25 dicembre è un giorno meno emozionante e prestare meno attenzione al tempo lo fa passare più velocemente. L’effetto potrebbe essere stato particolarmente pronunciato quest’anno perché, nella normalità post-pandemia, la vita è più frenetica che mai e abbiamo ancora meno tempo per pensare allo svago.