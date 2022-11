La crescente consapevolezza ambientale e l’aumento dei prezzi dell’energia hanno spinto le persone a cercare sempre più spesso fonti di energia alternative, come le centrali elettriche a balcone, per le loro case. E ora, per la prima volta da decenni, ci troviamo di fronte a una situazione in cui le persone possono aspettarsi di non poter attingere energia dalla rete. Ecco perché Jackery offre ora le sue soluzioni a energia solare per “Illumina il tuo inverno” a casa, in modo che nessuno rimanga al buio.

Fondata nel 2012 in California, USA, Jackery è nata con l’obiettivo di offrire ovunque energia verde a tutti. Nel 2016, Jackery ha lanciato le prime centrali elettriche portatili per ambienti esterni, e due anni dopo ha sviluppato i primi pannelli solari portatili al mondo. Dopo aver introdotto i generatori solari nei grandi spazi aperti, Jackery punta ora a soddisfare le esigenze di energia di tutti gli amanti della natura, ispirandoli ad esplorare la realtà, e a cercare di vivere esperienze sempre più straordinarie. Incoraggiamo i nostri appassionati di avventure in giro per il mondo a godersi l’aria aperta in modo sostenibile, collaborando tutti insieme per proteggere il nostro pianeta.

Ogni chilo di peso è stato ridotto per rendere i prodotti più leggeri. Ogni percentuale di potenza è stata aumentata per rendere i prodotti più efficienti. Ed è stata aggiunta ogni singola caratteristica che implementa la vostra sicurezza. Tutti questi elementi fondamentali saranno sempre al centro della nostra attenzione, e ci spingono a innovare continuamente il settore, guidandolo verso traguardi sempre più ambiziosi. Affidatevi a Jackery: ovunque vi porti la vostra vita, consentiteci di aiutarvi a rendere le vostre avventure sempre più emozionanti attraverso le infinite potenzialità dell’energia solare, e insieme riusciremo a costruire un futuro sostenibile.

Ad oggi, Jackery ha ricevuto 25 prestigiosi premi internazionali, tra cui il Red Dot Design Award, l’iF Design Award, l’A‘ Design Award and Competition e il CES Innovation Award. Il New York Times, CNET, Digital Trends, Forbes e altre pubblicazioni classificano i prodotti Jackery tra i migliori generatori solari sul mercato. I prodotti sono stati regolarmente selezionati come bestseller su Amazon, che li ha inclusi negli elenchi Amazon’s Choice dal 2020.

Jackery: le promozioni del Black Friday

In occasione del Black Friday, Jackery ha deciso di lanciare una campagna promozionale davvero interessante, con tantissimi prodotti in forte promozione a prezzi quasi mai visti prima. Scopriamoli subito da vicino.