Iliad con 9 euro offre il massimo, ecco due offerte con 120GB e fibra ottica

Oggi, visto che tantissimi gestori si equivalgono da punto di vista della qualità, si punta ad offrire un prezzo basso, il quale possa essere l’amo per far abboccare tanti nuovi clienti. Soprattutto i gestori virtuali stanno riuscendo in questo intento, mettendo in difficoltà le aziende più blasonate che da sempre si contendono lo scettro di miglior provider.

Ci sono solo alcuni gestori come Iliad in lotta per essere i migliori, ma a quanto pare tutti con lo stesso obiettivo che è indiscutibile. Ogni provider vuole recuperare utenti togliendoli alla concorrenza, la quale dunque si attiva ogni giorno per provare a blindare la sua clientela. Quando si vuole risparmiare tutti si riferiscono a questo provider, il quale nelle sue offerte e mette tutta la sua voglia di vincere. Questa è contraddistinta fortemente dei prezzi bassi ma soprattutto da contenuti ineguagliabili per qualsiasi altro gestore.

Iliad mostra i muscoli con due promozioni uniche e correlate tra loro: ecco per quale motivo

La prima offerta che trovate disponibile sul sito ufficiale di Iliad è quella che riguarda gli smartphone. Passando il vostro numero in Iliad potrete ottenere 120 giga di traffico dati utilizzando la rete 5G che viene offerta dal gestore praticamente gratis.

Inoltre tutte le persone che sottoscriveranno l’offerta avranno minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Il prezzo è di 9,99 € al mese.

Sto scrivendo questa offerta avrete anche la possibilità di avere la fibra ottica a 19,99 € al mese per sempre. Ricordiamo che ci sono minuti senza limiti e la velocità complessiva di 5 Gigabit.