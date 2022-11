Conad prova a vincere e convincere sulle dirette concorrenti del mercato, con la presentazione di un volantino che vuole ritagliarsi il giusto spazio, spingendo sempre più gli utenti ad acquistare in negozio.

La campagna promozionale convince con una lunghissima serie di offerte speciali attive solamente nei negozi fisici, ricordiamo infatti che gli acquisti non potranno essere completati altrove in Italia, se non in alcuni casi effettuando un ordine sul sito, per poi richiedere la consegna nel punto vendita.

Conad: le offerte sono shock, ecco tutti gli sconti

Con il corrente volantino Conad gli utenti si ritrovano a poter acquistare tantissimi prodotti a prezzi stracciatissimi, anche legati ad esempio alla telefonia mobile, un settore molto trascurato dai supemercati nell’ultimo periodo.

Il modello incluso all’interno della corrente campagna promozionale non è altro che lo ZTE Blade A31, un dispositivo indubbiamente economico e di fascia bassa, ma ugualmente in grado di soddisfare le richieste dei consumatori che vogliono cercare di spendere poco e di godere di discrete prestazioni, considerando che la spesa da sostenere equivale a 70 euro.

Tutti gli altri potranno pensare di acquistare un buon televisore, anche di marca HiSense, disponibile a 199 euro, oppure accessori per la cucina, che possono spaziare da un frullatore, da un mixer e similari. A prescindere dalla tipologia del prodotto, ricordate che sono tutti commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sono anche no brand, in modo da avere sempre gli aggiornamenti tempestivi de produttore, e non dell’operatore telefonico.