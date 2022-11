WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. La sua diffusione è infatti ampissima e questo è dovuto soprattutto alle varie funzionalità e per la praticità che offre agli utenti. Esistono tuttavia alcuni piccoli trucchi che rendono questa applicazione ancora più interessante.

WhatsApp: ecco alcuni trucchi da non lasciarsi sfuggire

Abbiamo già detto che WhatsApp è una delle app di messaggistica istantanea più apprezzate al mondo. Questo è dovuto soprattutto alla disponibilità di svariate funzioni, anche se a volte queste sono nascoste e non facilmente individuabili.

Tra queste funzionalità, una delle più utili potrebbe essere quella di nascondere l’ultimo accesso online e le notifiche di lettura dei messaggi. Non è molto complicato impostare queste funzionalità. Su un dispositivo con a bordo Android, basta recarsi su Impostazioni, Account e Privacy. Sui dispositivi di casa Apple con a bordo IOS, invece, basta recarsi su Impostazioni, Impostazioni Chat, Avanzate.

Un altro tutto piuttosto utile è poter scrivere in corsivo, grassetto o sbarrato su WhatsApp. Per scrivere in corsivo, basta chiudere la parola interessata tra due underscore (questo simbolo “_”). Per scrivere in grassetto, basta chiudere la parola prescelta con il simbolo dell’asterisco. Per scrivere sbarrato, invece, basta chiudere la parola con il simbolo della tilde.

In alcuni casi, può poi risultare utile proteggere da occhi indiscreti i propri messaggi su WhatsApp bloccando l’accesso all’applicazione tramite pin, password o impronta digitale. Per bloccare l’app con quest’ultima, basterà recarsi nelle seguenti sezioni presente nell’app stessa: Impostazioni, Account, Privacy, Blocco con Impronta Digitale.