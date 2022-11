WhatsApp: 3 funzionalità gratis ma segrete che vi cambieranno il modo d'uso

Gli ultimi aggiornamenti hanno condotto le persone a capire quanto sia interessante avere dalla propria parte numerosi escamotage per WhatsApp. Alcune delle funzionalità che state per notare all’interno di questo paragrafo sono legate anche ad alcune paure che gli utenti che utilizzano la celebre applicazione di messaggistica istantanea temono ormai da diversi anni.

WhatsApp è l’applicazione perfetta ma con queste tre funzionalità può diventare il massimo anche per gli smanettoni

A chi non è mai capitato di pensare che qualcuno potesse stare lì a spiare le conversazioni? WhatsApp ha combattuto contro questo fenomeno formato spesso da piattaforme in grado di entrare all’interno delle chat altrui. Non esistono infatti più applicazioni in grado di fare una cosa del genere, ma a quanto pare ci sarebbe una soluzione alternativa anche se meno invasiva. Scaricando una semplice applicazione che prende il nome di Whats Tracker sarà possibile monitorare i movimenti, quelli che gli utenti che voi sceglierete di spiare faranno su WhatsApp. Potrei sapere il momento esatto in cui la persona che state spiando entra in WhatsApp o esce, disconnettendosi. Potrete quindi ricevere una notifica ogni volta che accadrà un movimento del genere. Alla fine della giornata ci sarà poi anche il report.

A seguire ecco un’altra applicazione: WAMR. Avete ricevuto un messaggio ma non avete fatto in tempo a leggerlo che il vostro interlocutore ha deciso di cancellarlo? Ecco l’applicazione perfetta per recuperarlo. Basta installarla prima, in modo che tutte le notifiche possono essere registrate con il relativo contenuto.

Infine ecco Unseen, l’applicazione in grado di intercettare i messaggi di WhatsApp per permettere agli utenti di leggerli al di fuori. Il risultato? Nessun ultimo accesso registrato e nessun tipo di presenza online.