Unieuro da urlo, le nuove offerte del Black Friday abbassano moltissimo tutti i prezzi di vendita dei migliori prodotti, riuscendo difatti a convincere gli utenti a ricorrere all’acquisto anche di dispositivi particolarmente costosi.

Il volantino riparte da dove si era fermato nelle scorse puntate, con il lancio di alcuni dei migliori sconti in circolazione, i prezzi sono bassissimi, e garantiscono l’acquisto nei vari negozi in Italia, alla stessa stregua diretta del sito ufficiale.

Unieuro: le offerte sono pazzissime

Che sconti vi attendono da Unieuro in questo periodo, i nuovi prezzi bassissimi lanciati dall’azienda fanno davvero sognare gli utenti che stavano aspettando il momento giusto per acquistare i prodotti di alto livello.

Tra i migliori modelli in promozione non possiamo che trovare il bellissimo Samsung Galaxy Z flip 4, un foldable recente e dalle elevate prestazioni, che può essere acquistato nel medesimo periodo a soli 849 euro. Non manca nemmeno il top di gamma del 2022 di Samsung, quale è il Galaxy S22 ultra 5G, disponibile nel medesimo periodo a soli 869 euro.

Coloro che vogliono godere di ottimi prodotti, ma dal giusto prezzo finale di vendita, ecco allora arrivare il Galaxy S22 base a soli 599 euro, mettendo anche le mani su Redmi Note 11 Pro, Motorola Moto G42, Oppo A16s, Realme 9 Pro+, Redmi 10C, Redmi 10 e similari. Indipendentemente da quale sia il dispositivo effettivamente acquistato, sono tutti disponibili con garanzia della durata di 24 mesi, ed anche completamene sbrandizzati.