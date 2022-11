TIM, ufficiali le nuove offerte Young e Wonder: ci sono fino a 100 giga in 5G

Il meglio che un gestore attualmente può esprimere è certamente sotto forma di offerte mobili per il pubblico che è in cerca. La perenne battaglia che continua tra i tantissimi provider soprattutto in ambito mobile, mette grande pressione alle aziende che infatti stanno provando in ogni modo a tenersi stretti gli utenti, soprattutto con regali periodici. TIM sta cercando di andare oltre questo con promozioni interessanti che includono il meglio al loro interno per pochi euro.

Le offerte del celebre gestore colorato dei rosso, blu e bianco sono ritornate a far rumore e ad attirare indietro i vecchi clienti, i quali ora notano un’apertura netta da parte del provider. Bastano infatti pochi euro per avere a disposizione le promo migliori, proprio come quelle lanciate nell’ultimo mese di novembre.

TIM: sono arrivate di nuovo le migliori offerte del periodo di novembre, spiccano la YOUNG e le due nuove Wonder

La prima in questione è senza dubbio la Young, la quale da anni riesce a dettare legge grazie al grande rapporto che esiste tra qualità e prezzo. Bastano infatti solo 9,99 euro al mese per coloro che hanno meno di 25 anni per avere tutto. Ci sono minuti senza limiti, messaggi senza limiti e 100 giga in 5G verso tutti.

Seguono le altre due promo, la Wonder FIVE e la Wonder SIX. Entrambe sono estremamente simili con il prezzo che cambia insieme ai giga per internet. La prima costa solo 7,99 euro al mese con minuti senza limiti, 1000 SMS verso tutti e 70 giga in 5G. La seconda cambia per il prezzo, 9,99 euro al mese, e per i giga: 100 in 5G.