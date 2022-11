Nuova epocale decisione approvata dalla Commissione Europa: si potranno utilizzare gli smartphone sugli aerei, a patto che siano provvisti di tecnologia 5G. È questa dunque la decisione della Commissione, la quale ha anche di recente aggiornato lo spettro delle frequenze per quanto riguarda le comunicazioni a bordo.

Questo importante annuncio è stato dato dal Commissario Europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, il quale ha messo in evidenza all’ANSA che “il 5G consentirà servizi innovativi per le persone e molte opportunità di crescita per le imprese. Il cielo non è più un limite quando si tratta di offrire connettività superveloce e ad alta capacità”.

Smartphone 5G sugli aerei: innovazione e cambiamento epocale non soltanto per i velivoli

La Commissione è stata molto specifica a riguardo, sottolineando come l’uso della tecnologia 5G sarà limitata solo su determinate frequenze e che la potenza del segnale sarà inferiore rispetto alla controparte presente sulla terra.

Dopodiché, il servizio sarà erogato anche nella cabina degli aeromobili, il quale sarà equipaggiato con degli apparati di rete specifici. Questi ultimi permetteranno alle persone di chiamare, inviare messaggi e fare accesso alla connettività dati mediante una rete satellitare, la quale andrà a comunicare tra aeromobile e rete mobile sulla Terra.

Sempre riguardo alla giornata di ieri, la Commissione Europea ha anche rettificato una decisione di esecuzione sulle bande di frequenza sul WiFi a 5Ghz per renderlo disponibile sul trasporto su strada. Inoltre, secondo Breton, questo cambiamento va ad aprire le porte a diversi utilizzi della rete anche nell’ambito dell’innovazione automobilistica e del metaverso.