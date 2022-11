Uno dei soldati che sarà ricordato a lungo dopo la Seconda Guerra Mondiale è Hiroo Onoda. Infatti, anche 29 anni dopo la guerra, Onoda è rimasto attivo per moltissimi altri anni sulle montagne delle Filippine, posto in cui pianificava e conduceva gli attacchi. Onoda era l’ultimo soldato della seconda guerra mondiale? No, ufficialmente ce ne sono ancora 3.500 in servizio oggi. Ma come può essere possibile una cosa del genere? Scopriamolo di seguito.

Soldati della Seconda Guerra Mondiale ancora in servizio: ecco chi sono

Scendendo nei particolari, vediamo che per gli Stati Uniti ci sono ancora 374 ufficiali e 3.131 uomini che hanno combattuto la seconda guerra mondiale e son ancora “di pattuglia” dopo 77 anni. Non stiamo parlando di persone che hanno condotto delle operazioni segrete in qualche parte strana del mondo, ma c’è un motivo molto particolare dietro tutto ciò.

Infatti, questi soldati erano tutti a bordo di sottomarini statunitensi che non sono mai tornati a casa. Di fatto, è tradizione elencare gli uomini d’arme sui sottomarini che non tornano come “ancora in pattuglia” o “in eterna pattuglia”. Anche se, comunque, la realtà è chiaramente altra: i sottomarini vennero affondati moltissimi anni fa.

Al contempo, i marinai nella sala comunicazioni inoltrano un messaggi a questi mezzi di trasporto sottomarini una volta l’anno nelle vacanze di Natale come da tradizione. “Non dimenticheremo mai che erano i nostri sottomarini a tenere le linee contro il nemico mentre le nostre flotte sostituivano le perdite e riparavano le ferite“, è possibile leggere in una targa dedicata in onore dei caduti.