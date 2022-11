Sta circolando da diverse ore in rete una notizia bomba che ha scosso il cuore di tanti fan di Johnny Depp. Secondo quanto è emerso in rete, infatti, pare infatti che il noto attore ritornerà a vestire i panni del pirata Jack Sparrow nel nuovo film di Pirati dei Caraibi, dopo essere stato costretto ad abbandonare il ruolo in seguito alla vicenda legale con la sua ex moglie, ovvero Amber Heard.

Johnny Depp tornerà ad essere Jack Sparrow, ma è davvero così?

L’ultima volta che Johnny Depp ha interpretato il personaggio del pirata Jack Sparrow è stato nel corso del 2017. Un anno dopo, infatti, l’attore è stato impegnato in una vicenda legale per presunte violenze contro la ex moglie Amber Heard.

Come già accennato, in queste ultime ore è però circolata in rete una notizia che ha fatto sperare il cuore di molti fan. In seguito alla vicenda legale, l’attore aveva dichiarato che non sarebbe mai più tornato nel franchise di Pirati dei Caraibi. Tuttavia, il sito web The Sun ha dichiarato che Johnny Depp tornerà ad interpretare Jack Sparrow e che le riprese del nuovo film dovrebbero iniziare a febbraio 2023. Sempre secondo il sito, il nome della pellicola sarebbe A Day At The Sea.

Tuttavia, per il momento non ci sono conferme ufficiali di questo ritorno né ci sono conferme riguardo alla produzione di questo nuovo film. Ricordiamo inoltre che non molto tempo fa era stato annunciata la cancellazione del remake al femminile di Pirati dei Caraibi con l’attrice Margot Robbie.