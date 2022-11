L’evento di settembre dedicato agli iPhone 14 avrebbe dovuto accogliere un altro dispositivo che avrebbe sicuramente riscosso parecchio successo tra gli utenti ma qualcosa è andato storto. Secondo alcune voci, il colosso di Cupertino avrebbe dovuto rilasciare una Apple Pencil economica che sarebbe stata supportata anche dagli iPhone. Lo stilo, dopo essere stato progettato, è stato accantonato da Apple.

Apple Pencil per iPhone potrebbe essere prossima al lancio!

Il leaker DuanRui in un tweet ha dichiarato che lo stilo progettato da Apple avrebbero dovuto essere compatibile con iPhone e che si sarebbe trattato di un dispositivo davvero economico il cui costo non avrebbe superato i 49 dollari.

Lo stilo non sarebbe stato dotato di batteria ma, riprendendo la tecnologia adottata da Samsung per la sua S Pen, avrebbe avuto un sensore che tramite il contatto con il display avrebbe garantito il funzionamento.

“Si dice che circa un milione di unità fossero già in stock al momento della cancellazione, e ora verranno tutte eliminate” continua DuanRui. L’idea è dunque che Apple potrebbe avere intenzione di rimandare il progetto e procedere in futuro con il lancio di uno stilo economico da utilizzare anche su iPhone.

La notizia non ha ricevuto conferma da parte di Apple e fonti ritenute più affidabili non si sono espresse a riguardo. Dunque, ogni informazione appare attualmente priva di fondamento. Non è comunque da escludere la possibilità che il colosso possa davvero avere intenzione di rendere il suo accessorio compatibile con i melafonini di ultima generazione negli anni a venire.