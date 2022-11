Black Friday = prezzi più bassi, un’equazione non sempre veritiera, ma che Amazon vuole fortemente consolidare, ricordando a tutti gli utenti che sul proprio sito di e-commerce si può acquistare tranquillamente, avendo la certezza di spendere sempre le cifre più basse del periodo.

Questa è la nuova proposta di Amazon, sempre attenta al cliente e alle sue necessità. Prima di spiegarvela nel dettaglio, sul nostro canale Telegram sono disponibili tutte le migliori offerte Amazon, ed anche codici sconto gratis che permettono di spendere sempre meno sui propri acquisti; per risparmiare e ricevere gli sconti, iscrivetevi subito qui.

Amazon: follie di fine anno con i prezzi più bassi, ma che sorpresa

Per la prima volta da tanto tempo, Amazon ha deciso di rinnovare la fiducia dei propri clienti con la proposta di rimborso in seguito ad un abbassamento del prezzo visto nel corso del Black Friday. Se entro il 5 dicembre il prezzo di un prodotto precedentemente contrassegnato con il badge Black Friday dovesse diminuire, Amazon si impegna a fornire in automatico (non è richiesta alcuna azione) il rimborso al cliente interessato.

Il meccanismo è molto semplice, ma per comodità ve lo spieghiamo con un esempio. Immaginando di aver acquistato un prodotto Black Friday a 30 euro, se entro il 5 dicembre questi dovesse venire venduto a 10 euro, Amazon, senza che venga effettuata richiesta effettiva, provvederà ad emettere un rimborso del valore di 20 euro.

Una forte prova di fede nei propri mezzi e nelle proprie promozioni, una scelta che dona infinita sicurezza nell’acquisto sull’e-commerce, oltre che con una assistenza clienti invidiabile sotto molteplici aspetti.