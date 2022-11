Le offerte WindTre sono tra le più economiche. I nuovi clienti possono ottenere delle soglie eccezionali di minuti, SMS e Giga senza andare incontro a costi eccessivi grazie alle ottime tariffe presenti in listino.

I clienti che effettuano il trasferimento del numero sono tra i più avvantaggiati. A loro sono rivolte le offerte low cost del pacchetto WindTre GO, che propongono fino a 150 GB al mese a meno di 9,00 euro.

Offerte WindTre: come ottenere 150 GB, minuti ed SMS a un costo sorprendente!

Le offerte WindTre GO sono rivolte soltanto ai nuovi clienti del gestore provenienti da alcuni operatori scelti. Non tutti, dunque, hanno la possibilità di richiedere l’attivazione.

Questo mese le opzioni disponibili sono quattro e ognuna include nel prezzo un quantità abbondante di Giga di traffico dati.

La più conveniente è la WindTre GO 50 Star + Digital, che prevede una spesa di 7,99 euro al mese e permette di ricevere minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Allo stesso prezzo ma con modalità di pagamento differente è possibile ottenere la WindTre GO 101 Star + Digital, che include minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 101 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Andando incontro a una spesa di 8,99 euro al mese, i nuovi clienti possono ottenere la WindTre GO 150 Flash + Digital che permette di usufruire dei seguenti contenuti: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Al costo di 9,99 euro al mese, invece, è possibile attivare la WindTre GO 100 Special + Digital che offre: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Le offerte sono rivolte esclusivamente ai nuovi clienti che richiedono la portabilità del numero da uno degli operatori low cost qui elencati:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.