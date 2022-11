WhatsApp nuovamente sotto “attacco” da parte dei soliti malintenzionati pronti a tutto pur di rubare letteralmente l’identità agli utenti che al giorno d’oggi si ritrovano a caricare una foto personale nel profilo della famosa applicazione di messaggistica istantanea.

A differenza degli altri social, come Instagram o tiktok, nei quali è necessario essere amici di una persona per riuscire a visualizzare a pieno schermo l’immagine del profilo, su WhatsApp tutti hanno la possibilità di accedere alla foto a tuttoschermo, con anche la possibilità di effettuare screenshot accurati, i quali potrebbero venire utilizzati per scopi tutt’altro che leciti.

WhatsApp: fate attenzione

Il meccanismo attivato dai malviventi è relativamente semplice, consiste nell’effettuare uno screenshot, per poi creare profili fake. Un vero e proprio furto d’identità che potrebbe portare a risultati tutt’altro che piacevoli per gli utenti di tutto il mondo.

Per proteggersi da tale attacco, il consiglio è di cancellare l’immagine del profilo, eventualmente utilizzandone una in cui non venite ritratti direttamente. Siamo consapevoli essere una decisione drastica, per questo motivo consigliamo l’alternativa, ovvero impostare la visione ai soli contatti della rubrica.

Per farlo dovete dirigervi in Impostazione, e selezionare la voce imposta per i soli contatti. Il giusto compromesso per gli utenti che vogliono avere una propria immagine nella copertina del profilo, ma non vogliono assolutamente (e giustamente) dare spazio a malviventi senza scrupoli, che potrebbero indubbiamente ritrovarsi ad utilizzarla per scopi tutt’altro che benevoli. Che dire, attivatela subito.