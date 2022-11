Una importante falla di sicurezza è stata recentemente scoperta in WhatsApp, un bug che potrebbe indubbiamente facilitare il ban di tantissimi utenti dalla piattaforma, in men che non si dica.

Stando a quanto rivelato dai ricercatori Ernesto Canales Perena e Luis Marquez Carpintero, una persona qualunque potrebbe venire facilmente bannata da WhatsApp (ovvero comporterebbe la chiusura dell’account e l’impossibilità di crearne uno nuovo), semplicemente con la conoscenza del numero di telefono.

Che offerte assurde vi aspettano su Amazon in questi giorni, scoprite i prezzi più bassi sul nostro canale Telegram, premete qui per entrare.

WhatsApp: un grave rischio

Sia chiaro, il rischio di cui vi parliamo non porta alcuna negatività nell’utente, in termini di furto d’identità o simili, ma solo alla chiusura dell’account (il che è comunque molto fastidioso).

Gli step che il malvivente potrebbe seguire partono dal continuare a tentare l’accesso al WhatsApp della vittima, il sistema come sapete continuerà ad inviare il messaggio con il codice di sblocco, ma iterando nell’attività prima o poi si bloccherà, limitando l’accesso per le 12 ore successive.

E’ qui che entra in gioco l’assistenza clienti, infatti il malfattore potrà contattarla, anche con una mail, dichiarando che il numero è collegato ad uno smartphone rubato o andato perso (di conseguenza spiegando il motivo per il quale non riesce teoricamente ad accedervi). Il tutto verrà confermato con una nuova mail, e comporterà difatti la chiusura dell’account.

Nell’eventualità in cui amaramente vi doveste trovare in una simile situazione, ricordate di contattare entro 30 giorni a vostra volta il servizio clienti, per riabilitare l’account, o perlomeno scoprire cosa sia effettivamente successo.