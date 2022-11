Unieuro sfonda al Black Friday: prezzi al 70% contro Euronics, iPhone in vendita

Il periodo è uno di quelli più clamorosi in assoluto per quanto riguarda il mondo delle vendite sul versante dei negozi fisici. Infatti sono tantissime le aziende che stanno riuscendo col passare del tempo a battere i colossi del mondo e-commerce di altissimo calibro.

Non importa se gli utenti abbiano tanti o pochi soldi: l’importante è vendere, proprio come vogliono i colossi del mercato. Tra questi spunta anche il nome di Unieuro, una delle catene più diffusa sul territorio italiano e che sta proponendo i migliori sconti in assoluto.

Unieuro: le offerte migliori della giornata sono disponibili ancora sul volantino di novembre, prendetele al volo

Proprio qui potete notare tutte le migliori offerte di un colosso come Unieuro, il quale non fa segreto della sua grande facoltà in termini di vendite. Potrete trovare infatti la grande tecnologia così come tutto quello che serve all’interno dell’ambiente domestico tra vari elettrodomestici e soprattutto piccoli oggetti che potrebbero tornare utili in questo periodo. Ovviamente dal punto di vista dell’elettronica il negozio è una vera e propria garanzia, soprattutto dal punto di vista della varietà. C’è davvero di tutto e per ogni tipologia di marchio, proprio come è sempre stato ma questa volta con prezzi ancora più bassi.

Il colosso sta proponendo all’interno del suo nuovo volantino dei pezzi da sogno, i quali rappresentano forse quello che gli utenti più vorrebbero acquistare. Samsung mostra ad esempio il suo Galaxy Z Flip4, il quale viene proposto ad un prezzo di soli 849 euro. Stessa cosa per il Galaxy S22 Ultra, smartphone che costa questa volta 869 euro.