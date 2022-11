Spiare WhatsApp in modo completamente legale e gratis è assolutamente possibile, anzi è una pratica aperta praticamente a tutti gli utenti, anche i più inesperti o coloro che non masticano troppe conoscenze legate ai dispositivi Android, e non solo.

Siete gelosi del vostro partner e volete scoprire con quali persone chatta di più tra i contatti che ha in rubrica? esiste un piccolo trucchetto che vi può aiutare nel raggiungere l’obiettivo originariamente prefissato, per il quale però dovete entrare anche in pochi secondi in possesso dello smartphone della persona “da spiare”.

Spiare WhatsApp: il trucco da provare subito

Fatto questo, aprite l’applicazione di WhatsApp, dirigetevi in Impostazioni – Utilizzo Dati – Gestisci Spazio, nella schermata successiva sarà possibile vedere tutti i contatti con i quali l’account in oggetto è solito comunicare maggiormente.

Il motivo è semplice, le chat hanno un peso maggiore delle altre, andando difatti ad occupare più spazio nella memoria dello smartphone, e di conseguenza segnando il tutto come un numero di telefono con il quale l’account in oggetto è solito scambiare messaggi, immagini o file.

Prima di giungere ad un simile trucchetto per smascherare il vostro partner, non possiamo che invogliarvi a parlare con la vostra dolce metà, i problemi molto spesso si possono risolvere semplicemente con una discussione, senza dover varcare una soglia dalla quale difficilmente si può tornare indietro.

Il metodo indicato è legale al 100%, solamente poco ortodosso o potrebbe minare la fiducia che riponete nei vostri partner.