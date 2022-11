MediaWorld è pazza: il volantino di novembre con il Black Friday regala smartphone

Tra i negozi principali che in Italia stanno riuscendo a mettere tanta pressione a quelli del mondo e-commerce, c’è ovviamente il marchio MediaWorld. Stando a quanto riportato, non ci sarebbe paragone con i prezzi del mese scorso, visto che questo novembre avrebbe mostrato un volantino molto più fornito di merce ma soprattutto di prezzi accessibili per il pubblico. La tecnologia, così come il mondo degli elettrodomestici, non è mai risultata così conveniente perché avverte il desiderio di portarla a casa sotto le sue svariate forme.

L’obiettivo è chiaramente sempre lo stesso, ovvero quello di riuscire a fare quante più vendite possibile svuotando il magazzino di qualsiasi tipo di articolo. Questa volta poi sarà anche possibile prendere in esame varie soluzioni, come ad esempio quella che consente di finanziare per intero il prodotto che si acquista. Si potrà sfruttare anche il tasso fisso TAEG 0% oltre al TAN 0%. Tutto quello che viene acquistato presso un negozio di MediWorld risulta poi essere in garanzia per un periodo massimo di due anni, estendibile con un pagamento extra.

MediaWorld: il pubblico ormai sa di poter risparmiare con il nuovo volantino, a testimoniarlo sono i prezzi più bassi di sempre che potete portare a casa proprio ora

Il nuovo volantino propone prezzi eccezionali come ad esempio i dispositivi del marchio Samsung.

Il primo in questione è proprio il Galaxy S22 Ultra 5G, dispositivo che costa solo 979 euro. Seguono poi anche altre opportunità come iPhone 13 a 799 € e iPhone 11 a 549 €. Non mi resta altro che recarvi nei negozi per non perdere le occasioni.