In questo ultimi giorni il sotto brand di Vivo ha pubblicato in rete numerose immagini teaser che ci hanno rivelato l’arrivo di diversi nuovi smartphone. Il prossimo 2 dicembre 2022, in particolare, l’azienda terrà un evento di presentazione durante cui sarà svelato il nuovo top di gamma iQOO 11. A quanto pare, però, durante l’evento sarà annunciato ufficialmente anche il nuovo iQOO Neo 7 SE.

iQOO Neo 7 SE debutterà ufficialmente il 2 dicembre assieme a iQOO 11

A rivelarlo, in particolare, è stata la stessa iQOO tramite la pubblicazione in rete di nuove immagini teaser. Grazie a queste ultime, possiamo poi inoltre osservare il design di questo nuovo smartphone, almeno per quanto riguarda il posteriore. Qui troveremo infatti una backcover di una colorazione azzurra molto particolare e con in basso al centro il logo iQOO.

In alto a sinistra sarà poi collocato un modulo fotografico in cui troveranno posto almeno due sensori fotografici. L’azienda ha inoltre confermato ufficialmente il processore che alimenterà il nuovo iQOO Neo 7 SE. Sotto al cofano ci sarà il nuovo soc MediaTek Dimensity 8200, un soc piuttosto potente. Tra le altre caratteristiche, ricordiamo che questo smartphone avrà un ampio display con tecnologia SuperAMOLED da 6.78 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.