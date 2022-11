Euronics raccoglie all’interno del suo ultimo volantino i migliori sconti del mese, con la possibilità comunque di garantire ai consumatori l’accesso ad una lunghissima serie di sconti da non credere e non perdere assolutamente di vista.

I prezzi che andremo a raccontarvi sono da considerarsi validi per tutti gli utenti in Italia, senza differenze territoriali particolari, mentre gli acquisti potranno necessariamente essere completati solo recandosi personalmente in negozio, non tramite il sito ufficiale.

Euronics: offerte da non credere per tutti

Un volantino pazzesco è stato attivato da euronics fino al 28 novembre, gli utenti possono indubbiamente spaziare tra tantissimi prodotti in promozione, raggiungendo prezzi sempre più bassi.

Uno degli smartphone più attesi degli ultimi anni, quale è il Galaxy S22+, può difatti essere acquistato con un esborso finale di soli 699 euro, un prezzo ridottissimo se considerata la grande qualità del dispositivo in sé. Non mancano anche riferimenti alla fascia media, come Galaxy A33 e Galaxy A23 a 249 e 219 euro, oppure i più interessanti Redmi A1, Redmi 10C, Redmi 10 2022, con prezzo che non vanno oltre i 169 euro, per finire con gli ultimi Motorola, in questo caso le cifre toccano i 349 euro dell’Edge 30 neo, per scendere poi verso i 139 euro del Motorola Moto G22.

Gli amanti del mondo Apple, infine, potranno crogiolarsi nell’acquisto del bellissimo, anche se datato, iPhone 11, disponibile a 549 euro, oppure passando su modelli ancora più interessanti, quali sono Apple Watch SE e Airpods di terza generazione, gli accessori che non devono mancare assolutamente.