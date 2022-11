La crisi energetica che sta colpendo tutta l’Europa non sembra dare cenno di arresto ed anzi, continua a imperversare con aumenti di prezzo continui e inarrestabili che stanno letteralmente martoriando le famiglie in ogni nazione e ovviamente anche in Italia.

Il prezzo del gas e della corrente elettrica non sembra intenzionato ad abbassarsi anzi, continua a crescere come effetto di risonanza della guerra tra Russia e Ucraina, che è stata da sola la causa scatenante al rialzo speculativo delle utenze.

In questo contesto ovviamente pesantissimo da gestire per tutti i nuclei famigliari c’è chi ha pensato bene di provare ad approfittarsene sfruttando la situazione a proprio vantaggio, stiamo parlando ovviamente dei truffatori, nelle ultime ore infatti ci hanno segnalato l’entrata in circolazione di un nuovo SMS di phishing spacciato a nome di EnelEnergia davvero ben fatto che mostra un avviso pericoloso.

Un nuovo SMS di phishing colpisce le bollette

L’SMS in questione come vedete avvisa l’utente di un’irregolarità con i pagamenti avvisandolo di poter controllare la sua situazione presso un indirizzo PEC dedicato, si tratta di un SMS molto preciso perchè al posto dei campi bianchi mostrerà nome e cognome della vittima ed il suo indirizzo mail, probabilmente recuperati da database violati, dettaglio che lo rende altamente pericolo poichè il rischio di cadere nel tranello aumenta drasticamente, l’unico sentore in grado di allarmare è l’indirizzo citato, che presente un suffisso esageratamente lungo e che porta ad una pagina casereccia.

Nel caso doveste incappare in questo SMS cestinatelo immediatamente senza pensarci due volte, rischierete guai peggiori se doveste inserire i dati richiesti all’interno del link presente.