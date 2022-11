Una notizia sconvolgente riguardante il pagamento del canone Rai è purtroppo reale, in questi giorni infatti il Ministero ha ufficialmente confermato che non verranno apportate modifiche al pagamento della tassa.

Andiamo con ordine, nel corso di fine 2021 la commissione Europea aveva indubbiamente sostenuto che il canone Rai dovesse venire scorporato dalla bolletta dell’energia elettrica, in quanto una simile decisione limitava il mercato libero. Il Governo apprese con il giusto piglio tale proposta, attivandosi per soddisfare la richiesta dell’Europa.

Canone Rai: che brutta notizia per tutti

Tutto lasciava presagire che la situazione si concludesse in modo positivo per gli utenti, peccato che proprio in questi giorni il Ministero apposito abbia confermato l’esatto opposto. Dalle recenti analisi, infatti, il Governo non ritiene che vi sia alcuna criticità nell’addebito automatico del Canone Rai nella bolletta dell’energia elettrica, di conseguenza ha nuovamente confermato tale tipologia di pagamento anche nel corso del 2023.

La cifra non dovrebbe in alcun modo variare, continueremo a versare 90 euro circa all’anno, addebitati a rate di 9 euro direttamente sulla bolletta dell’energia elettrica, per i primi 10 mesi del 2023. Al momento non possiamo sapere se in un futuro non troppo lontano la situazione cambierà nuovamente, l’unica cosa certa è che l’anno prossimo sarà uguale al passato. A conti fatti per il consumatore finale poco cambia, il pagamento sarebbe stato obbligatorio anche con bollettino postale, ma sicuramente avrebbe fatto piacere poter decidere quando e come versare la tassa, o la pensate diversamente?.