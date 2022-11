Microsoft ha introdotto per la prima volta il sottosistema Windows per Linux nel lontano 2016, ma da allora ha fatto molta strada. Il programma WSL disponibile sul Microsoft Store sta uscendo infatti dalla versione di anteprima ed è ora disponibile sia su Windows 10 che su Windows 11.

Il sottosistema consente agli utenti Windows di eseguire app Linux direttamente su Windows senza dover eseguire il dual boot. Ci sono due grandi annunci in arrivo con questa ultima versione: in primo luogo, gli utenti di Windows 10 ora saranno in grado di eseguire app della GUI Linux, inoltre la versione Microsoft Store di WSL è diventata l’app predefinita, il che significa che l’esecuzione di wsl –install ora installerà la versione di WSL invece dell’opzione componente “Sottosistema Windows per Linux” disponibile nella scheda “Attiva o disattiva le funzionalità di Windows“.

Ecco cosa cambierà

wsl.exe –install ora installerà automaticamente la versione Store di WSL e non abiliterà più il componente facoltativo “Windows Subsystem for Linux” o installerà il kernel WSL o i pacchetti MSI WSLg poiché non sono più necessari (La macchina virtuale sarà ancora abilitata e per impostazione predefinita Ubuntu sarà ancora installato).

Se in precedenza avevi installato WSL utilizzando i componenti di Windows, puoi eseguire l’aggiornamento alla versione Store eseguendo wsl –update da un prompt dei comandi e quindi controllare quale versione stai utilizzando eseguendo wsl –version (questo fallirà se sei nella versione del componente Windows, ora nota come “–inbox.”). Seguiranno aggiornamenti in futuro, dato che Microsoft prevede di mantenere aggiornata questa nuova features che ha reso felici molti sviluppatori e appassionati di Linux.