TIM Wonder Five e Six ma non solo: ci sono 100GB e la promo Young

Tutto quello che un gestore può fare in questo periodo è riorganizzare le proprie idee per il prossimo anno in arrivo. Ovviamente non si può buttare via il periodo residuo, il quale è composto da un mese e mezzo che sarà pieno di fuochi d’artificio, saranno infatti moltissime le aziende che si precipiteranno sul mercato della telefonia mobile per provare ad accaparrarsi un numero di utenti impressionante, proprio come fa TIM.

Sono infatti davvero molti i provider che affollano il panorama italiano della telefonia, soprattutto dal punto di vista smartphone. I contenuti non sono mai stati così larghi di maniche da parte dell’azienda italiana, la quale infatti sta riuscendo a rubare la scena a tutti, soprattutto con le ultime tre offerte lanciate.

TIM ha dalla sua parte tre offerte: ecco la Wonder con due varianti e la Young a 9,99 euro al mese per sempre

La TIM Young è la prima promo: solo chi ha meno di 25 anni può sottoscriverla avendo un prezzo di 9,99 € al mese con minuti ed SMS senza limiti e 100 giga in 5G.

Le altre offerte di TIM sono la Wonder FIVE e la Wonder SIX. La prima delle due risulta la meno interessante dal punto di vista dei contenuti pur essendo una vera bomba. Al suo interno ci sono infatti 70 giga per la navigazione in 5G con minuti senza limiti verso tutti e 1000 SMS. Il prezzo corrisponde a 7,99 €, contrariamente alla seconda che invece costa 9,99. Ma cosa c’è all’interno di quest’ultima? Gli stessi minuti senza limiti e gli stessi 1000 SMS, con la differenza che i giga in 5G saranno 100.