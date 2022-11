La ricarica notturna del proprio smartphone potrebbe essere a tratti pericolosa per gli utenti, una notizia che sembra un fulmine a ciel sereno, ma che allo stesso tempo nasconde un’amara verità a cui molti di noi non hanno mai effettivamente pensato, e che risulta da un recentissimo studio americano.

Alzi la mano chi tutte le notti ricarica il proprio smartphone? immaginiamo che molti di voi si sono indubbiamente sentiti chiamati in causa, giustamente oseremmo dire, proprio il momento della giornata in cui il dispositivo mobile “riposa”, è esattamente il momento in cui poterlo ricaricare. Il problema non è la ricarica notturna in sè, più che altro la strada che si intraprende nella ricarica, capiamo meglio.

Smartphone: la ricarica notturna è sconsigliata, ma perchè?

Stando ad un recente studio americano, infatti, molti utenti posizionano lo smartphone sotto il cuscino o le coperte in fase di ricarica, una prassi sbagliatissima e dannatamente pericolosa per la salute. Il motivo è semplice, durante tale operazione, il terminale si scalda, o meglio la batteria aumenta di temperatura, per questo richiede il giusto spazio e l’aerazione per il raffreddamento completo.

Effettuando la ricarica in uno spazio così ridotto ed in grado di trattenere moltissimo il calore, quali sono il cuscino o le coperte, il rischio è di incorrere nell’esplosione della batteria o anche in un principio di incendio. Pericoli reali e molto gravi, per i quali consigliamo caldamente di prestare la massima attenzione.