Torniamo a parlare ancora una volta del colosso sud coreano Samsung e del suo prossimo top di gamma, il Galaxy S23. Di quest’ultimo sono recentemente trapelate alcune nuove indiscrezioni.

Difatti, si vocifera che il Galaxy S23 Ultra batterà il predecessore a livello di schermo, che sarà più luminoso e con un vetro più protetto. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S23 avrà un vetro più protetto del predecessore

Secondo alcune indiscrezioni, il prossimo smartphone presenterà un display E6 Super AMOLED LTPO 3.0 con una luminosità di picco di circa 2.200 nit, ovvero circa 200 nit più luminosi dell’attuale detentore del record, l’Apple iPhone 14 Pro Max. Inoltre, sembrerebbe che l’azienda abbia migliorato anche l’oscuramento PWM di quasi 2.000 Hz: ciò dovrebbe ridurre l’affaticamento degli occhi.

Un’altra novità riguarderebbe la protezione dello schermo. A riguardo, si dice che i prossimi telefoni della serie Galaxy S potrebbero essere equipaggiati con una protezione in vetro all’avanguardia. Infine, una copertura in vetro dovrebbe proteggere anche la fotocamera posteriore. Si tratta di un dettaglio che migliorerebbe anche le performance fotografiche dei dispositivi, soprattutto in condizione di scarsa luminosità.

Insomma, l’azienda, senza grandi rivoluzioni, sta provando ad introdurre nuovi elementi sui suoi futuri dispositivi, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’esperienza degli utenti. Ovviamente queste sono solo indiscrezioni, non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire tutti gli altri dettagli.