Ormai era nell’aria già da parecchi giorni e ora finalmente è arrivata la conferma ufficiale. Parliamo della data di presentazione dell’attesissimo Realme 10 Pro 5G.

Secondo le ultime conferme, la versione Global di Realme 10 Pro e 10 Pro+ 5G arriveranno il prossimo 8 dicembre. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Realme 10 Pro 5G Global arriverà il prossimo 8 dicembre 2022

I primi teaser fanno riferimento ad una “serie” quindi sicuramente ci saranno i due fratelli Pro, di cui uno dotato di un pannello AMOLED con bordi Dual Edge e refresh rate a 120 Hz. Resta da vedere se troveremo anche il modello Realme 10 5G, lanciato in Cina di recente. Al momento il mercato Global (e l’Italia) ha visto solo l’uscita di Realme 10 4G.

Il processore scelto per il Realme 10 Pro+ è il chip MediaTek Dimensity 1080, con a tre combinazioni di memoria: 8/128 GB, 8/256 GB e 12/256 GB. Il display curvo è AMOLED, misura 6,7 pollici, ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, 800 nit di luminosità ed è certificato HDR10+. Il lettore per le impronte digitali è posto sotto il pannello. Sul retro sono state collocate tre fotocamere: il sensore principale da 108 MP, il sensore ultra grandangolare da 8 MP e il sensore macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

Il fratello minore Realme 10 Pro invece monta un processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, mentre le combinazioni di memoria sono due: 8/256 GB e 12/256 GB. Il display è un LCD da 6,72 pollici, ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e picco di luminosità di 680 nit. Il lettore per le impronte digitali è posto lateralmente e non è integrato, come su tutti gli smartphone con schermo LCD. Le fotocamere posteriori sono due: il sensore principale da 108 MP e il sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP. Mancano davvero pochi giorni per scoprirli interamente!