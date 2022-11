Piccione Fagiano: l'esemplare è ricomparso dopo ben 150 anni

È accaduto sull’Isola di Fergusson in Papua Nuova Guinea ed è tutto merito delle trappole fotografiche di alcuni ricercatori. Queste sarebbero riuscite ad immortalare degli esemplari di piccione fagiano dal pelo nero scomparsi ben 140 anni fa.

Piccione Fagiano: tutti i dettagli sulla specie scomparsa

Per l’esattezza il piccione fagiano sarebbe scomparso nel 1882 e da quel momento non ci sono più state sue notizie. L’uccello viene definito come “un grande piccione terrestre” con una “coda larga e compressa lateralmente” che vive esclusivamente sull’isola al largo della costa orientale della Papua Nuova Guinea. Questo è ciò che dicono gli scienziati dell’American Bird Conservancy.

Quali sono le sue dimensioni? L’esemplare dal pelo nero è lungo esattamente tra i 45 e i 50 cm e pesa 500 g.

John C. Mittermeier, direttore del programma Lost Birds presso l’American Bird Conservancy e co-leader della spedizione, racconta che rivedere il piccione fagiano dopo tanti anni è stato “come trovare un unicorno”. “È il tipo di momento che sogni tutta la vita come ambientalista e osservatore di uccelli”, conclude. Ma non è l’unico ad esser rimasto sorpreso, perché anche Jordan Boersma, ricercatore post-dottorato presso la Cornell University e co-leader del team di spedizione ha dichiarato: “sono sbalordito da questa foto e da questo uccello che passa proprio davanti alla nostra macchina fotografica.”

E pensare che le probabilità di imbattersi nel piccione fagiano dal pelo nero erano veramente pochissime: Boersma dice addirittura “meno dell’uno per cento di possibilità”. D’altronde però in natura tutto può accadere, anche vedere a distanza di 150 anni un esemplare tanto speciale.