Password pazze: la classifiche delle più usate su internet e sugli smartphone

La sicurezza quando si utilizza il computer o magari un dispositivo che è collegato in maniera anche in diretta al web, risulta fondamentale. Per tale motivazione esistono delle tecniche che servono a difendere gli utenti stessi, i quali con alcune password credono talvolta di scongiurare qualsiasi tipo di problema.

Ovviamente bisogna stare molto attenti, dal momento che chiunque potrebbe entrare in possesso di quella parola d’ordine che l’utente medio potrebbe credere invalicabile e impossibile da scoprire. Molte persone però non ci fanno tanta attenzione e secondo una classifica molto particolare che ogni anno viene compilata da NordPass, una delle password più utilizzate al mondo sarebbe proprio “Password“. Molte volte invece la sequenza utilizzata dagli utenti di un qualsiasi computer o smartphone ad esempio è 123456.

La società ha dichiarato quanto segue:

“Nonostante la crescente consapevolezza della sicurezza informatica, le vecchie abitudini sono dure a morire. La ricerca mostra che le persone usano ancora parole chiave deboli per proteggere i loro account“.

Password: siete sicuri di essere al sicuro? Il gioco di parole nasconde tantissime possibilità di essere scoperti insieme alla vostra parola d’ordine

Stando a quanto riportato, tra le password più utilizzate ci sarebbe anche 123456789, la quale sarebbe al secondo posto. Al terzo ci sarebbe invece “password”, mentre al quarto posto “ciaociao”. Al quinto posto ecco la sorpresa: “Juventus”. Bisogna capire che potenziali hacker potrebbero decifrare tali password in pochissimi secondi, per cui dovreste avere una maggiore inventiva per evitare problemi di diverso genere. Da oggi quindi ponete più attenzione nell’utilizzo delle vostre password.