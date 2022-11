Dopo davvero numerosissimi rumors ed indiscrezioni, il produttore cinese Oppo ha tolto i veli in madre patria sulla sua nuova serie di smartphone di punta, ovvero i nuovi Oppo Reno 9, Oppo Reno 9 Pro e Oppo Reno Pro+. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Oppo Reno 9: nuovo mid-range con soc Snapdragon 778G

Oppo Reno 9 è il primo nuovo smartphone di questa serie. Tra le caratteristiche, vanta sul fronte la presenza di un display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.7 pollici in risoluzione FullHD+ con refresh rate da 120Hz. Questo come quello di tutti e tre i modelli presenta un look premium grazie anche ai bordi del display curvi. Le prestazioni sono affidate al soc Snapdragon 778G, mentre il comparto fotografico include due sensori da 64 e 2 MP. La batteria ha poi una capienza di 4500 mah con ricarica rapida da 67W. Il suo prezzo di partenza è di circa 335 euro.

Oppo Reno Pro: nuovo device con a bordo il soc MediaTek Dimensity 8100

Oppo Reno 9 Pro è il secondo device di questa famiglia ed affida le sue prestazioni a il nuovo soc di MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 8100. Il suo comparto fotografico include poi un sensore primario da 50 MP e uno grandangolare da 8 MP. Il display e la batteria hanno le stesse caratteristiche del fratello minore. Il suo prezzo di partenza è di circa 470 euro.

Oppo Reno Pro+: nuovo top con a bordo il soc Snapdragon 8+ Gen 1

Oppo Reno 9 Pro+ è lo smartphone più prestante del trio, dato che è alimentato dal soc Snapdragon 8+ Gen 1. Sul retro il comparto fotografico è affidato a tre sensori fotografici. Abbiamo un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e AutoFocus, un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La batteria ha poi una capienza più ampia di 4700 mah e supporta la ricarica rapida da 80W. Il display è invece lo stesso dei fratelli minori. Il suo prezzo di partenza è di circa 537 euro.