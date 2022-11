I nuovi clienti WindTre possono contare su numerosissime offerte attraverso le quali ricevere minuti, SMS e Giga per la navigazione. Le migliori tariffe sono attualmente rivolte ai clienti che effettuano il trasferimento del numero dal alcuni operatori low cost ma anche chi decide di attivare una nuova linea ha la possibilità di ricevere fino a 200 GB di traffico dati al mese.

Scopriamo, dunque, tutti i dettagli su alcune delle migliori offerte WindTre da attivare questo mese!

Passa a WindTre: ecco le offerte da non perdere questo mese!

Le offerte WindTre più allettanti sono senza alcun dubbio quelle appartenenti al pacchetto GO e quindi rivolte esclusivamente ai clienti provenienti da Iliad o uno degli MVNO qui riportati:

Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

I clienti in questione hanno l’opportunità di accedere al sito ufficiale del gestore e richiedere la nuova SIM e il trasferimento del numero così da poter attivare una delle seguenti offerte:

la WindTre GO 50 Star + Digital che include minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati per la navigazione a un costo di 7,99 euro al mese.

che include minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati per la navigazione a un costo di 7,99 euro al mese. la WindTre GO 101 Star + Digital con Easy Pay che prevede minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 101 GB di traffico dati per la navigazione a un costo di 7,99 euro al mese.

con Easy Pay che prevede minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 101 GB di traffico dati per la navigazione a un costo di 7,99 euro al mese. la WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay che include minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 150 GB di traffico dati per la navigazione a un costo di 8,99 euro al mese.

con Easy Pay che include minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 150 GB di traffico dati per la navigazione a un costo di 8,99 euro al mese. la WindTre GO 100 Special + Digital con Easy Pay che permette di ricevere minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 100 GB di traffico dati per la navigazione a un costo di 9,99 euro al mese

Una delle offerte più convenienti per chi proviene da altri operatori e per gli utenti che decidono di attivare una nuova linea è la WindTre Di Più FULL 5G. L’offerta richiede una spesa mensile di 14,99 euro al mese e permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 50 minuti verso l’estero, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati.

Inoltre, i nuovi clienti possono abbinare all’offerta l’acquisto di uno smartphone a rate così da aumentare anche i Giga previsti, che diventeranno 200 al mese. Optando per uno smartphone Xiaomi Redmi 10 5G non sarà previsto alcun costo aggiuntivo e non sarà necessario affrontare alcuna spesa mensile poiché offerto gratuitamente dal gestore.