Monete rare e fortunate sono il sogno di milioni di collezionisti nel mondo, pronti a tutto pur di cercare di accapparrarsi le migliori occasioni da esporre poi agli amici e parenti, oltre che alle varie mostre spesso appositamente realizzate.

Se siete arrivati nel nostro articolo, forse pensate di avere tra le mani il giusto pezzo per riuscire a racimolare qualche spicciolo, riuscendo difatti a guadagnare con la vendita dei giusti elementi. Come potete benissimo immaginare, il guadagno non cade letteralmente dal cielo, è necessario disporre di pezzi pressoché unici nel loro genere, e sopratutto in buone condizioni. Proprio quest’ultime possono fare la differenza nel prezzo finale di vendita, prestate sempre la massima attenzione.

Monete rare e fortunate: ecco quali sono le vie per guadagnare tantissimo

Le più richieste dal mercato dei collezionisti sono senza dubbio le banconote, secondo alcune ricerche, le più costose sono le prime 100 banconote australiane, addirittura in grado di valere fino a 185’000 euro.

Per quanto riguarda le monete, e tornando in ambito nostrano o comunque più vicino all’Italia, non possiamo non parlarvi delle 10 lire, vendibili anche a circa 1490 euro a pezzo, solo nel caso di condizioni eccellenti e dell’anno 1954. Volendo guadagnare cifre leggermente superiori, una delle monete più richieste sono i 2 euro del Principato di Monaco, l’edizione del 2007 dedicata a Grace Kelly, distribuite in soli 2000 esemplari in tutto il mondo, hanno un valore di circa 2000 euro.