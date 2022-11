Mistero del gregge di pecore che si muove in cerchio per 12 giorni senza sosta

Una vicenda avrebbe davvero dell’incredibile soprattutto negli ultimi giorni per quanto riguarda un gregge di pecore. Ci sarebbe però una spiegazione al fenomeno alquanto bizzarro che avrebbe coinvolto l’enorme quantità di ovini che avrebbero deciso di camminare in cerchio per addirittura 12 giorni di fila in una regione della Cina.

Il filmato ha mostrato praticamente il girotondo delle pecore, le quali avrebbero deciso di marciare intorno ad una fattoria in una regione cinese appartenente alla Mongolia. All’interno del tweet dove si parla dello strano fenomeno, è stato assicurato che tutte le pecore fossero sane. Attualmente un esperto suggerirebbe però che potrebbe esserci una ragione naturale dietro questo comportamento alquanto sorprendente.

Pecore in cerchio per 12 giorni: la spiegazione

“Sembra che le pecore siano nel recinto per lunghi periodi, e questo potrebbe portare a comportamenti stereotipati, con ripetuti cerchi a causa della frustrazione per essere nel recinto e limitato”, questo è quanto riferito da Matt Bell, un professore presso il Dipartimento di Agricoltura a Hartpury University di Gloucester, in Inghilterra. “Poi le altre pecore si uniscono, poiché sono animali da gregge, e legano o si uniscono ai loro amici“.

A quanto pare il comportamento delle pecore, di tipo sociale, è dominato dalla mentalità del gregge che va a controllare i movimenti degli animali proteggendo gli individui dai predatori. Questo spingerebbe questi ultimi a fuggire dal pericolo come gruppo, per cui le pecore si muovevano in cerchio quasi perfetto esattamente dal 4 novembre. Inoltre potrebbe essere anche che questo comportamento sia stato dettato da una malattia batterica chiamata listeriosi, detta anche malattia circolare.