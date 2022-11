A seguito di un accordo di collaborazione firmato tra SolarDuck e RWE a luglio, RWE ha selezionato SolarDuck come fornitore esclusivo per la tecnologia del per il parco eolico offshore Hollandse Kust West (HKW) VII.

L’offerta vincente ora concretizzerà una centrale elettrica ibrida OFS su larga scala. SolarDuck costruirà un dimostratore da 5 MW con innovative soluzioni integrate insieme ad un accumulatore di energia.

“Questo è un progetto di punta per SolarDuck e un’importante pietra miliare per il più ampio settore OFS“, afferma il CEO di SolarDuck Koen Burgers. “SolarDuck, essendo il primo a costruire un progetto ibrido su questa scala, dimostrerà la robustezza della nostra soluzione, dimostrerà l’importante ruolo dell’integrazione dei sistemi nella costruzione di sistemi energetici adatti al futuro e consentirà il ridimensionamento della tecnologia per accelerarne l’adozione. Siamo orgogliosi di lavorare insieme al nostro partner, RWE, in questo importante progetto”.

L’Olanda è orientata al futuro

SolarDuck, una società OFS olandese-norvegese, genera energia solare offshore utilizzando la sua tecnologia all’avanguardia.

Il parco eolico HKW VII è uno dei due che entreranno in funzione entro il 2026 con una capacità di 700 MW. La struttura si trova a circa 53 chilometri al largo della costa occidentale dei Paesi Bassi. Oltre alla produzione di energia eolica offshore, il governo ha chiesto alle parti partecipanti di offrire soluzioni per la piena integrazione di tutta l’elettricità generata nel sistema energetico olandese.

L’Olanda non è nuova a queste soluzioni innovative, il paese infatti si è sempre spinto verso queste soluzioni Green, e ancora una volta dimostra l’impegno e la dedizione verso l’adozione di un futuro eco-sostenibile.