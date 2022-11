A partire da ieri 24 novembre 2022 l’operatore francese Iliad ha deciso di rilanciare la propria offerta denominata Flash 120 al posto dell’offerta Giga 80. Questa nuova offerta può essere attivata anche da alcuni già clienti.

Quest’ultimi infatti possono richiedere l’upgrade della loro attuale offerta in favore della nuova Flash 120. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad rilancia la Flash 120

La nuova offerta Flash 120 a 7,99 euro al mese rimarrà sottoscrivibile fino al 15 Dicembre 2022, che presso gli Iliad Store con l’assistenza degli addetti Iliad e nei cosiddetti Corner sparsi in diversi punti vendita sul territorio nazionale. Non è possibile attivare l’offerta pagando in contanti. In dettaglio, la nuova Iliad Flash 120 include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile e 120 Giga di traffico dati validi fino in 4G+, il tutto al prezzo di 7,99 euro al mese.

Rispetto alla precedente versione di Giga 80, in questo caso, da ieri 24 Novembre 2022, l’offerta con 120 Giga a 7,99 euro al mese è disponibile anche per alcuni già clienti Iliad tramite upgrade, esattamente come accadeva con l’offerta Flash 100 proposta dal 16 al 30 Giugno 2022. Il costo di attivazione per acquistare una nuova SIM Iliad nel formato trio è di 9,99 euro, a cui si somma l’importo del primo canone mensile anticipato dell’offerta, pari in questo caso a 7,99 euro. Il totale che i nuovi clienti dovranno pagare per entrare in Iliad con l’offerta Flash 120 è quindi di 17,98 euro.

L’offerta Flash 120 può essere utilizzata anche in Roaming UE alle stesse condizioni nazionali per minuti ed SMS e con un tetto al traffico dati massimo utilizzabile, pari a 7 Giga. In caso di extrasoglia internet si pagheranno 0,00244 euro per ogni MB di internet consumato. Fuori dai Paesi dell’Unione Europea non sono previste tariffe tutto incluso a pagamento ma solo tariffe roaming a consumo. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.