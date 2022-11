Viviamo in una simulazione? Innumerevoli scienziati hanno riflettuto su questa domanda per secoli, formulando teorie che vanno dal scientifico al mistico.

Da un punto di vista puramente empirico, la risposta sembra ovvia. La realtà è tutto ciò che possiamo percepire utilizzando uno o più dei cinque sensi: gusto, olfatto, tatto, udito e vista. Ma alcuni pensatori fuori dagli schemi, inclusi filosofi e fisici, sostengono che non è necessariamente così. È possibile, teorizzano, che la realtà sia semplicemente una simulazione al computer ultra-tecnologica.

La teoria della simulazione postula che l’universo come sappiamo sia un costrutto digitale avanzato supervisionato da una forma superiore di intelligenza. Questo concetto è stato dibattuto fin dall’Illuminismo, ma non esiste una risposta definitiva.

Sembra inverosimile, ma il filosofo svedese Nick Bostrom ha dimostrato nel 2003 che è più probabile di quanto si possa pensare. Nel suo articolo intitolato “Are You Living in a Computer Simulation?” Bostrom ha spiegato che le generazioni future potrebbero avere megacomputer in grado di eseguire numerose e dettagliate simulazioni dei loro antenati, in altre parole “simulazioni di vite precedenti”, in cui gli esseri simulati sono intrisi di una sorta di coscienza artificiale.

Governati da un essere superiore

Il professore di filosofia della New York University David Chalmers ha descritto l’essere superiore responsabile di questa potenziale simulazione iperrealistica come un “programmatore del futuro“.

“Potrebbe essere solo un adolescente”, ha detto Chalmers, “o qualcuno che è comunque onnisciente e onnipotente sul nostro mondo”.

La teoria si basa anche sull’argomento che i filosofi hanno avuto per secoli, ovvero che non possiamo mai sapere se ciò che stiamo vedendo è “reale“.

“Semplicemente perché percepiamo il mondo come ‘reale’ e ‘materiale’ non significa che sia così”, ha affermato Rizwan Virk, imprenditore tecnologico e autore di The Simulation Hypothesis. “In effetti, le scoperte della fisica quantistica potrebbero far sorgere qualche dubbio sul fatto che l’universo materiale sia reale.