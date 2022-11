Gli hacker russi hanno bloccato con successo il sito web del Parlamento dell’Unione Europea per molte ore. Anonymous Russia, un ramo dell’organizzazione hacktivist filo-russa Killnet, avrebbe condotto un attacco DDoS (Distributed Denial of Service) contro il sito web del Parlamento europeo.

Su Twitter, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha riconosciuto il problema, affermando che “i professionisti IT stanno combattendo contro di esso e stanno difendendo i nostri sistemi”. “La disponibilità del sito Web di Europarl EN è ora ostacolata dall’esterno a causa di livelli significativi di traffico di rete esterno”, ha affermato Dauche. “Questo traffico è associato a un attacco DDOS (Distributed Denial of Service). Il personale EP sta lavorando duramente per correggere questo problema il prima possibile.”

Gli hacker russi potrebbero aver reagito al recente voto

L’incidente sembra essere una rappresaglia a un recente voto del Parlamento europeo che designa la Russia come uno stato sostenitore del terrorismo e uno stato che “utilizza misure legate al terrorismo”. Secondo una notizia pubblicata sul sito web del Parlamento europeo, i deputati hanno esortato l’UE a “isolare ulteriormente la Russia a livello globale, in particolare attraverso la partecipazione della Russia a organizzazioni e organismi internazionali come il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite“.

I deputati chiedono inoltre che le relazioni diplomatiche con la Russia vengano interrotte, che le interazioni dell’UE con i funzionari russi ufficiali siano limitate e che le organizzazioni affiliate allo stato russo nell’UE che diffondono propaganda in tutto il mondo siano chiuse e vietate”.

Killnet è stato piuttosto impegnato di recente, anche se non si è esattamente fatto una reputazione. Recentemente ha bloccato i siti Web di vari aeroporti negli Stati Uniti (nessun volo è stato interessato) e ha anche attaccato JPMorgan Chase e il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Tutti questi casi hanno avuto poche conseguenze e l’FBI ha classificato gli assalti come deboli.