WindTRE è la migliore: offerta con giga senza limiti distrugge Vodafone e TIM

In questo momento uno dei gestori più attivi all’andamento del mercato della telefonia mobile sembra essere WindTRE. Il provider infatti ha preso in mano la situazione riuscendo a proporre delle offerte molto interessanti sotto diversi punti di vista. Lo scenario però si è aperto ancor di più quando il celebre gestore è riuscito a pensare ad una soluzione dedicata solo ed esclusivamente a coloro che hanno già una rete fissa targata WindTRE.

WindTRE ha dato agli utenti su rete fissa una grande possibilità, torna l’offerta con i giga senza limiti

Le persone che hanno attualmente in casa una promozione del celebre gestore che opera in Italia e che prende il nome di WindTRE, possono beneficiare di una nuova opzione. Infatti, come in molti non sapevano, è possibile sottoscrivere per tutte queste persone anche un’offerta dal punto di vista della rete mobile, sul proprio smartphone.

La promozione in questione che prende il nome di GO Unlimited Star+, appartiene ad una serie vista e rivista che però in questo caso costa ancora meno. Solo 7,99 € al mese per sempre per tutti coloro che la riusciranno a sottoscrivere. All’interno i contenuti parlano da soli, con minuti senza limiti per le telefonate verso qualsiasi gestore italiano ed europeo, 200 messaggi da inviare a chiunque e infine giga senza limiti per navigare sul web.

Ricordiamo che tutto quello che dovrete fare sarà recarvi in un centro autorizzato WindTRE, presentando una bolletta che attesti la rete fissa intestata a vostro nome. I costi di attivazione della promozione mobile saranno gratuiti.