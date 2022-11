WhatsApp: il trucco shock per spiare il partner, è gratis e segreto

Il mondo WhatsApp diventa ancora una volta quello più attenzionato dalle persone, le quali infatti credono che sia di nuovo possibile che qualcuno possa introdursi nelle proprie conversazioni. Ovviamente tale evenienza risulta esclusa a priori, visto che l’applicazione diversi anni fa è stata in grado di lottare contro questo fenomeno in maniera estremamente valida.

Ora come ora però diversi utenti hanno scoperto una nuova piattaforma esterna, la quale può essere scaricata direttamente dal web in formato APK. Si tratta della celebra app che prende il nome di Whats Tracker, app gratuita per tutti. In basso trovate tutte le informazioni per far funzionare questa nuova piattaforma esterna.

WhatsApp si difende ancora da un nuovo modo per spiare le persone: non sarà possibile conoscere le conversazioni ma i movimenti giornalieri

Grazie a questa soluzione le persone potranno infatti scaricare l’applicazione e scegliere dei contatti direttamente dal loro elenco per ricevere ogni giorno delle notifiche istantanee. Ma cosa riguarderanno queste ultime? Semplicemente l’orario preciso di entrata e l’orario preciso di uscita di quelle persone selezionate. In poche parole sarà possibile spiare i movimenti di alcuni utenti di WhatsApp, tutto questo per capire quando entrano all’interno della chat, soluzione molto utile soprattutto se si tratta di persone molto sfuggenti.

Non finisce però qui perché a fine giornata potrete avere anche un’altra arma da utilizzare. Ci sarà un report che potrete infatti presentare alla persona di turno, all’interno del quale ci saranno tutti gli orari precisi di entrata e tutti gli orari precisi di uscita.