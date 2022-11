Vodafone: conto alla rovescia per aderire alle tariffe a tempo di Novembre

Oggi è 24 Novembre il che significa sì, che tra un mese esatto è Natale, ma soprattutto che l’autunno se ne sta per andare portando il maltempo e chiudendo definitivamente un enorme capitolo estivo. Perché vi abbiamo detto questo? Semplice, per mettervi un po’ di ansia e per ricordarvi di affrettare la scelta tra le molteplici tariffe proposte da Vodafone prima che sia troppo tardi.

Vodafone: le varie proposte della compagnia per il mese di Novembre

Siete stanchi della vostra compagnia telefonica e vorreste passare ad un nuovo operatore? Vodafone dà la possibilità a tutti coloro che provengono da Iliad, Fastweb, Poste e altri operatori, di scegliere tra due offerte speciali (ma ancora per poco). Continuate a leggere per scoprire cosa propongono.

Vodafone Silver 150 GB

La prima è Vodafone Silver 150 GB. Il suo costo è di 7,99€ al mese e oltre al pacchetto dati offre anche chiamate ed sms illimitati.

Silver 200 GB

Se 150 GB non sono abbastanza, la compagnia vi propone anche un’altra opzione composta da minuti ed sms senza limiti, ma con l’aumento di Giga. Quanto costa? Esattamente 9,99€ al mese.

In entrambi i casi c’è una chicca imperdibile per la quale vale la pena affrettarsi: se passi a Vodafone entro il mese di Novembre 2022 potrai avere la promozione che prevede il canone di 5€ durante il primo mese. Il costo di attivazione è gratuito e comprende anche la spedizione della SIM a casa tua, senza costi aggiuntivi.

Ah dimenticavamo! Con Vodafone hai la possibilità di attivare Smart Pay, la quale ti permette di pagare l’abbonamento con carta di credito o conto corrente e addio dimenticanze!