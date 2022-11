Si stava ipotizzando già da qualche tempo che probabilmente non sarebbe arrivato nel 2022, e invece così non è stato. La notizia è molto recente: a quanto pare, nel catalogo di Paramount+ arriverà ufficialmente il film campione d’incassi Top Gun: Maverick. La conferma della notizia giunge direttamente dal canale ufficiale Twitter del servizio streaming, il quale ha confermato tutto con un teaser.

Il film arriverà il 22 dicembre negli Stati Uniti, Canada, Australia, Italia, Germania, Svizzera, Austria, Regno Unito e America Latina e altri mercati minori. Questo non poteva non rendere felici tantissime persone, che avranno la possibilità di gustarsi quello titolo nelle feste natalizie direttamente dal loro divano.

Il film ha intrapreso una vera e propria corsa al botteghino che è destinata a rimanere nella storia dei film più venduti. Infatti, i numeri sono migliorati giorno dopo giorno, a partire dal suo incredibile debutto nelle sale nell’ultima settimane di maggio 2022.

Di fatto, la cifra raggiunta con la vendita 1,4 miliardi di dollari di vendite globali di biglietti, classificandosi come l’uscita che ha avuto l’incasso più elevato di quest’anno e stracciando la concorrenza di ben 400 milioni.

Il sequel riprende il primo film degli anni ’80 con Pete “Maverick” Mitchell che, dopo 30 anni, ora ha un lavoro come pilota collaudatore, cercando di rimanere in volo e chiudendo il programma in cui era impegnato con i militari. Tuttavia, un qualcosa che inizialmente sembrava minaccioso diventa velocemente un’opportunità per Maverick, che diventa di colpo insegnante di una nuova generazione di piloti, destinati ad affrontare una missione molto difficile e pericolosa.

Con Tom Cruise ci sono attori importanti del calibro di Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis con Ed Harris e Val Kilmer.